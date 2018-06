Ancelotti è pronto per il Napoli: «Farò del mio meglio»

Carlo Ancelotti si dice pronto a guidare il Napoli nella prossima stagione: le parole del neo allenatore dei partenopei

Il nuovo allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato dell’avventura sulla panchina azzurra in un’intervista rilasciata al The World Cup and Economics 2018, reporto di Goldman Sachs sui prossimi Mondiali. Queste le parole dell’ex Bayern Monaco: «Cosa mi aspetto dalla stagione con il Napoli? Voglio fare il mio meglio, come sempre. Conosco bene l’atmosfera e la passione dei tifosi del Napoli, perché quando giocavo sono stato avversario di Maradona. Negli ultimi due anni la squadra ha fatto benissimo e voglio ripartire da lì».

Sui Mondiali: «Chi vincerà? Credo che il Brasile sia favorito, perché il ct Tite è stato bravo a costruire un’ottima fase difensiva, che fa il pari con una fantastica qualità offensiva. Solitamente la Coppa del Mondo viene vinta sempre da una tra Brasile, Argentina, Germania o Spagna. Peccato che non ci sia l’Italia. Sorprese? Una potrebbe essere il Belgio, l’altra la Croazia».