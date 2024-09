Annunziata: «Cagliari SFORTUNATO contro il Napoli, il risultato è BUGIARDO. Sugli SCONTRI tra tifosi dico QUESTO»

Le parole di Giovanni Annunziata, giornalista di Radio Punto Novo, sull’inizio di stagione del Cagliari

Giovanni Annunziata ha parlato in esclusiva a CagliariNews24 dell’inizio di stagione del Cagliari.

Alla Unipol Domus il match tra Cagliari e Napoli è termina sul 4-0 per i partenopei, credi che il risultato, per quanto visto in campo, sia giusto o un po bugiardo come dichiarato dallo stesso Davide Nicola?

«È un risultato un po’ bugiardo per il Cagliari che ha fatto la sua partita, ci ha messo sia coraggio che carattere. Un po’ la sfortuna dei legni, un po’ un Meret in grande giornata e anche i valori tecnici inevitabilmente differenti alla lunga hanno fatto la differenza. Chiaro che 4-0 non è lo specchio di quanto mostrato. È stato un bel Cagliari, va detto».

Si è assistito a una pessima scena sugli spalti con l’assalto dal settore ospiti verso la curva sud cagliaritana, come giudichi questo episodio?

«È davvero un peccato che due tifoserie così debbano ridursi a fare brutte figure di questo tipo. Con i violenti non c’è mai qualcuno che vince, perdono tutti. E chi è fuori dal campo, anche a commentare, non dovrebbe alimentare questo odio inutile, ma provare a spegnere il fuoco».

L’INTERVISTA INTEGRALE AD ANNUNZIATA SU CAGLIARI NEWS 24