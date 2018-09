Ansaldi ironizza: «Continuo a recuperare ma non ho più il muscolo» – FOTO

Cristian Ansaldi aggiorna i tifosi granata sul proprio profilo instagram e ironizza: «Arriverà il tempo di recuperare anche il muscolo»

Cristian Ansaldi sta provando a bruciare le tappe e recuperare al pù presto dall’infortunio patito nella seconda giornata di campionato contro l’Inter. Il terzino argentino è motivato e determinato nel ritrovare al più presto la migliore condizione fisica e aggiorna quotidianamente i tifosi granata sulle proprie condizioni. Anche ieri mattina è stato così: Ansaldi ha pubblicato una fotografia in cui è impegnato nelle terapie per il ginocchio, accompagnate da un commento incoraggiante e ironico: «Continuo a recuperare, sempre in compagnia di un buon mate. Ho perso tutto il muscolo del quadricipite, ma ci sarà il tempo per recuperarlo» questo il commento, seguito da una risata. Ansaldi è sulla via del recupero e non vede l’ora di rientrare dall’infortunio, tra un mate e una risata.