Antognoni: «Fiorentina? Le cose non vanno come dovevano, ne risentono tutti»

Giancarlo Antognoni, ex giocatore e dirigente della Fiorentina, ha parlato del momento che sta vivendo la squadra di Italiano

Giancarlo Antognoni, ex giocatore e dirigente della Fiorentina, ha parlato ai media presenti alla mostra tenuta a Firenze dal collezionista Simone Perini dal titolo “Tutto il Calcio in una Stanza”.

FIORENTINA – «Juve? Per me non poteva capitare avversario peggiore, dato il momento che sta vivendo la Fiorentina. Oltre alle coppe, altri obiettivi non ne vedo. Quindi si baserà esclusivamente su questo, anche se bisogna stare comunque attenti a ciò che succedere in campionato. Le cose non vanno come dovevano, ne risentono tutti… Il mercato invernale è stato normale, niente di trascendentale, quindi non c’è stato un rimedio da parte della società di poter migliorare questa squadra».