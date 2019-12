Arbitri Champions League: Zwayer per l’Atalanta, Bastien per la Juve

Sono state diramate le designazioni per l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League:Zwayer per l’Atalanta, Bastien per la Juventus

Tutto pronto per l’ultimo atto di questa fase a gironi della Champions League. A scendere in campo ci saranno prima Inter e Napoli, impegnate domani contro Barcellona e Genk. Poi sarà la volta di Atalanta e Juventus saranno impegnate rispettivamente contro Shakhtar Donetsk e Leverkusen.

I bergamaschi in Ucraina verranno diretti dal tedesco Felix Zwayer, per la Juventus che invece giocherà in casa tedesca il fischietto sarà il francese Benoît Bastien.