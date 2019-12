Juventus, Emre Can sempre più lontano da Torino: può partire a gennaio

Juventus, periodo nero per Emre Can che non è al centro dei progetti di mister Sarri e pensa solo al mercato imvernale

Continua a non convincere Emre Can. Il calciatore ha giocato due gare di seguito: la prima da titolare contro il Sassuolo e la seconda da subentrato contro la Lazio ma continua a non fare bene. Il calciatore sembra ormai ai margini e il pensiero è già a gennaio con la speranza di poter andare altrove.

Come riporta Tuttosport il ds Paratici ha assicurato che nessuno, a parte Mandzukic, si muoverà da Torino ma non è detta l’ultima parola. Si potrebbe pensare infatti ad uno scambio magari con Rakitic del Barcellona o con Paredes del Psg. L’unico grande dubbio è che la partenza di Can non libererebbe un posto in lista Champions.