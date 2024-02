Arbitri Europa League, ecco chi dirigerà le gare di Milan e Roma

La Uefa ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le partite di Europa League, valide per il ritorno dei playoff

Notte d’Europa per Milan e Roma. Giovedì 22 i rossoneri scenderanno in campo alle 18:45 in trasferta a Rennes, avvantaggiati dal 3-0 di San Siro. Successivamente, alle ore 21:00, la Roma ospiterà all’Olimpico il Feyenoord dopo l’1-1 del De Kuip.

A dirigente la sfida tra Rennes e Milan sarà il portoghese Pinheiro mentre per Roma-Feyenoord è stato scelto Gil Manzano. Di seguito, tutte le altre designazioni delle restanti sei partite di Europa League.

18:45

Firburgo-Lens, Obrenovic (Slovacchia)

Qarabag-Braga, Kabakov (Bulgaria)

Tolosa-Benfica, Mariani (Italia)



21:00

Marsiglia-Shakhtar, Stieler (Germania)

Sparta Praga-Galatasaray, Taylor (Inghilterra)

Sporting Lisbona-Young Boys, Kruzliak (Slovacchia)