Napoli-PSG all’olandese Kuipers: bilancio in pari con gli azzurri

Napoli-PSG affidata all’espertissimo Kuipers. Con il fischietto olandese bilancio in pari per gli azzurri in due precedenti (una vittoria e una sconfitta)

Sarà l’olandese Bjorn Kuipers l’arbitro di Napoli-Paris Saint-Germain, partita di Champions League prevista per martedì sera. Kuipers sarà coadiuvato dagli assistenti Sander van Roekel, Erwin Zeinstra, Dennis Higler e Pol van Boekel, mentre il quarto uomo sarà Charles Schaap. Il fischietto olandese, 45 anni, è al momento ritenuto uno dei migliori in Europa: la scorsa stagione ha arbitrato la finalissima di Europa League vinta dall’Atletico Madrid contro l’Olympique Marsiglia, mentre quest’anno in Champions ha già arbitrato una squadra italiana, la Roma, in occasione della sconfitta contro il Real Madrid 0-3 al Bernabeu.

In totale Kuipers in carriera ha già arbitrato club italiani in ben ventitre occasioni con un bilancio però non felicissimo: cinque vittorie, otto sconfitte e dieci pareggi. I precedenti col Napoli invece risalgono a un po’ di tempo fa: la vittoria in casa sul Benfica per 3 a 2 nell’Europa League 2008/2009 e la sconfitta fuori casa nella fase a gironi della Champions League 2011/2012 contro il Bayern Monaco sempre per 3 a 2.