Argentina Cile, Messi: «Partita speciale, la prima senza Maradona»

Lionel Messi ha parlato dopo il pareggio per 1-1 tra Argentina e Cile

Nella notte, nel match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, Argentina e Cile hanno pareggiato 1-1. Al termine della partita, ai microfoni di TycSport, ha parlato Lionel Messi.

«Non stiamo insieme da tanto, non è facile tornare a giocare per l’Argentina, ma penso che a tratti abbiamo mostrato un buon gioco e fatto una buona partita. Sono contento del risultato, anche se non siamo riusciti a vincere. Piano piano possiamo e dobbiamo diventare più forti. È stata una partita speciale perché era la prima senza Diego Maradona. Sappiamo cosa ha significato per lui la Nazionale».