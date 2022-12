Argentina, Dybala: «Rigore? Dibu mi ha consigliato»

Le parole di Paulo Dybala, attaccante della Roma, sulla conquista del titolo di campione del Mondo con la sua Argentina

Paulo Dybala ha rilasciato un’intervista a Tyc Sports dopo la vittoria del Mondiale con la nazionale argentina. L’attaccante della Roma ha ripercorso i momenti dei calci di rigore.

PAROLE – «La verità è che quando il mister mi ha chiamato per entrare sapevo che fosse per i rigori, quindi ho cercato di avere la mente più fredda possibile. Non è facile perché ovviamente una finale mondiale non si gioca tutti i giorni. Toccava a me. Mi ci è voluto molto tempo per arrivare dove c’era la palla, non potevo andare oltre. Avevo parlato con Dibu (Martinez ndr) mi aveva consigliato di tirare al centro dopo che loro avevano sbagliato. Stavo per incrociare, il portiere stava saltando su quel palo, poi ho pensato a cosa ha detto il mio compagno: forte al centro non fallisce».