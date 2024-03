Argentina, Scaloni concede l’esordio a Valentin Carboni

L’Argentina nella notte ha giocato la sua amichevole contro il Costa Rica e nella ripresa ha fatto il suo esordio Valentin Carboni

Con il risultato di 3-1 per la Seleccion, Scaloni ha mandato in campo il classe 2005 del Monza – ma di proprietà dell’Inter – al posto di Di Maria. Prima volta in assoluto per il trequartista con la sua nazionale.