Argentina, Lautaro: «La Copa America ci ha dato forza per proseguire nel nostro cammino»

Dopo il gol segnato in Argentina-Uruguay, Lautaro Martinez è scoppiato in lacrime e in conferenza stampa ne ha spiegato il motivo

Lautaro Martinez è andato in gol con l’Argentina nella notte sudamericana di qualificazioni a Qatar 2022. Il Toro ha siglato il terzo gol nel 3-0 contro l’Uruguay e, dopo esser stato sostituito, è scoppiato in lacrime. In conferenza stampa, l’attaccante dell’Inter ne ha spiegato il motivo.

«Ho pensato a mia figlia, alla mia famiglia, che oggi era presente allo stadio, per questo mi sono emozionato. Per tutto il sacrificio, lasciare da parte tante cose. La mia famiglia è sempre con me e sarò grato per tutta la vita. La Copa America ci ha dato forza per proseguire nel nostro cammino: quello della pazienza, del gioco, del voler essere protagonisti. Credo che ormai lo dimostriamo su tutti i campi. Nonostante l’Uruguay sia un avversario forte, credo che abbiamo fatto la partita che volevamo e abbiamo conquistato i tre punti.».