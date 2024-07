Argentina, la gioia di Lautaro: «Dopo il Mondiale ero in DEBITO, mi sono tolto un PESO»

Le parole di Lautaro Martinez, attaccante dell’argentina dopo il gol vittoria contro la Colombia. I dettagli

Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Copa America.

PAROLE – «Felice per il gol e per il titolo vinto. Ci è costato tantissimo. Ancora una volta abbiamo portato la coppa in Argentina, era quello che tutti desideravamo. Quando tutto è finito il Mondiale in Qatar, quando ho ricevuto la medaglia d’oro, ero molto felice di quello che avevamo ottenuto, una cosa straordinaria, ma personalmente sapevo di essere in debito, che la caviglia non mi permetteva di fare quello che volevo. Ho ancora la caviglia rinforzata, ma ovviamente senza dolore e sto andando avanti. La Copa América non è la stessa cosa di un Mondiale, ma posso dire che mi sono preparato al meglio modo di affrontare questa Coppa, di liberarmi di quel debito, di avere la tranquillità di poter occupare questo posto e togliermi questa spina».