Argentina, Lautaro Martinez: «Manca ancora una battaglia. Vederlo giocare è EMOZIONANTE»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina, ha parlato dopo la conquista della finale di Copa America

Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Fox Sport Argentina parlando del successo per 2-0 contro il Canada e dunque l’approdo in finale di Copa America. Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter.

PAROLE – «Sono contento perché è un’altra finale conquistata in poco tempo e questo per noi è fondamentale. Di Maria? La verità è che è emozionante vedere come lotta in campo. Sarà l’ultima partita e sfrutteremo quest’ultima settimana da goderci con lui. Preferenze per la finale? No, sarà l’ultima partita e sai come vanno le cose. È un’altra partita, ancora un’ultima battaglia e la affronteremo come sappiamo fare».