Argentina, Scaloni: «Lautaro in Copa America? Spero che...»

Le parole di Lionel Scaloni, allenatore dell’Argentina, sulle condizioni di Lautaro Martinez. Tutti i dettagli in merito

Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa. Il ct dell’Argentina si è espresso sulle condizioni di Lautaro Martinez dell’Inter.

LE PAROLE– «Julian ha avuto pochi minuti al City negli ultimi mesi, ma ha giocato in una squadra di prima fascia. Lautaro è stato capocannoniere in Serie A. Vedremo partita dopo partita, è quello che facciamo sempre: decidere cosa è meglio per la squadra. Sono entrambi benvenuti. Ben venga che siano in condizione, soprattutto fisicamente, per poter affrontare la Copa America».