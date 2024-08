Arnautovic, per il centravanti CI PROVA il Como. TRATTATIVA in corso? Le ultime di calciomercato

Arnautovic vicino al Como? I lombardi vogliono comprare dall’Inter il centravanti per potenziare l’attacco. Le ultime di calciomercato

Secondo quanto riportato da Fantamaster, il Como vuole a tutti i costi rinforzare l’attacco: nel mirino infatti ci sarebbe il centravanti dell’Inter Marko Arnautovic, alla ricerca di una vera e propria redenzione in Serie A.

I nerazzurri lo vorrebbero tenere come vice dei titolari in casa Inter, ma dall’altra parte Arnautovic vorrebbe andare in un contesto dove sentirsi protagonista. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.