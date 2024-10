Inter, Arnautovic via a gennaio? piace ad un club di Serie A

Marko Arnautovic potrebbe lasciare l’Inter a gennaio? L’attaccante austriaco è finito nel mirino di una squadra di Serie A

Il calciomercato dell’Inter non dorme mai, come riporta SportMediaset, sull’attuale attaccante dell’Inter, si sarebbero accessi i radar di un club di Serie A, il Torino che dopo l’infortunio di Zapata è alla ricerca di un attaccante di livello per sostituirlo. Il profilo di Arnautovic sarebbe gradito al club granata, tra l’altro il giocatore fin qui ha disputato una buona stagione segnando un gol in Champions contro la Stella Rossa e una doppietta con l’Austria, la sua nazionale, contro la Norvegia.

Il Torino ha messo nel mirino proprio l’attaccante nerazzurro per sostituire Zapata che dovrà stare fuori fino alla fine della stagione per un infortunio. L’operazione per portare Arnautovic a Torino non è semplice, i granata devono risolvere il problema dell’ingaggio che è abbastanza alto. Si valutano le alternative che sono Kouamé e Nzola.