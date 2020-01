Arsenal, Arteta gela il Milan: «Xhaka resta qui» – VIDEO

Il tecnico dell’Arsenal, Arteta, ha gelato il Milan confermando l’intenzione di voler trattenere Granit Xhaka a Londra

Dopo la prima vittoria sulla panchina dell’Arsenal, Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa toccando anche l’argomento Granit Xhaka. Lo svizzero piace al Milan ma per il tecnico dei Gunners non si muoverà da Londra.

«Io credo che resterà. Mi piace veramente e, per il nostro modo di giocare, può essere un calciatore fantastico per l’Arsenal” ha dichiarato il nuovo tecnico dell’Arsenal»