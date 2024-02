Arsenal, Arteta: «Il Porto è forte, ecco cosa mi ha colpito...»

Le parole di Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, alla vigilia della sfida contro il Porto. Tutti i dettagli

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Porto.

PAROLE – «Sono rimasto davvero colpito da loro. Conosco molto bene il manager e la sua storia. Hanno molte qualità in molte fasi di gioco. Sarà un avversario davvero tosto. Siamo molto entusiasti. È fantastico. Ci siamo guadagnati il ​​diritto di essere qui. Non siamo qui da sette anni e non passiamo alla fase successiva da 14. Questa è la sfida. Siamo entusiasti di farlo con piena convinzione. Sanno che non partecipiamo alla competizione da sette anni. Conoscono la storia. È la sfida che devono affrontare e che meritano di affrontare».