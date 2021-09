Arsenal, Arteta contro i calciatori no-vax: «A pagare sarà la squadra»

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha criticato la scelta di alcuni calciatori di non vaccinarsi contro il Covid

«La squadra e il club saranno penalizzati se verranno rilevati altri casi positivi. Se ci sono giocatori non vaccinati il rischio aumenta soprattutto se viaggiano e finiscono in determinate situazioni. Non vogliamo correre questo rischio con nessuno dei nostri giocatori, perché in fin dei conti a farne le spese saranno la squadra e il club. Stiamo cercando di spiegare i motivi per cui crediamo che vaccinarsi sia la cosa giusta da fare, ma è una questione personale, non un obbligo, e dobbiamo rispettare la volontà del singolo».