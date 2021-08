Arsenal Chelsea, Lukaku subito in gol alla prima con i Blues – VIDEO

Ci ha messo 15′ Romelu Lukaku a segnare il suo primo gol con la maglia del Chelsea. Il belga, dopo l’addio all’Inter, è stato schierato da titolare da Tuchel nel derby contro l’Arsenal e ha subito ripagato il suo allenatore.

Al quarto d’oro del primo tempo, l’ex nerazzurro ha segnato il più facile dei tap-in a porta vuota su un cross basso di James.

Lukaku at it .

What a quick start for him..#arsenalchelsea pic.twitter.com/H1T56y0d9q

