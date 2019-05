Arsenal, conferenza stampa Emery: «Vinciamo anche per Cech»

Arsenal, la conferenza stampa di Emery alla vigilia della finale di Europa League. Grandi parole per Petr Cech, all’ultima gara

Unai Emery, alla vigilia della finale di Europa League contro il Chelsea, mette in chiaro le cose in conferenza stampa: «Importante, voglio dire ai giocatori di godersela, ci permetterà di raggiungere la Champions».

Ultima gara per Petr Cech, che si ritirerà a fine stagione: «Grande uomo e giocatore, professionalità, vogliamo fare qualcosa di importante per lui. Sia che giochi che non giochi».