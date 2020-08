L’agente di Gabriel ha parlato della decisione del difensore di giocare all’Arsenal

Gabriel Magalhaes ha scelto l’Arsenal, rifiutando la corte serrata del Napoli. A parlare della decisione del difensore è stato il suo agente, ai microfoni del The Sun.

«L’Arsenal non si avvicinava alle richieste, ma la scelta è stata fatta per il progetto. Sono state rifiutate altre proposte più redditizie per il progetto, Edu e Arteta lo hanno convinto al 100%».