Arsenal, Lichtsteiner in partenza: «Difficile che rimanga, non so niente»

Già finita l’avventura all’Arsenal di Lichtsteiner? I dubbi sul futuro dell’ex Juventus, concentrato sulla finale di Europa League

Arsenal-Lichtsteiner: aria di divorzio? I Gunners non sembrano intenzionati ad avvalersi dell’opzione per il prolungamento del contratto dello svizzero. La sua esperienza in Premier League può concludersi dopo appena una stagione.

Il futuro di Lichtsteiner è incerto, come ammette lo stesso giocatore. Ecco le parole dell’ex Juventus:«Mi sembra piuttosto difficile che rimanga, ma vedremo che cosa accadrà. Non so niente. L’unica cosa importante è la finale di Europa League. Voglio vincere questa Coppa e riportare il club ai massimi livelli».