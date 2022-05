Arsenal, tutto su Tielemans: l’offerta dei Gunners

L’Arsenal fa sul serio per arrivare a Tielemans: il centrocampista è in uscita dal Leicester, attenzione al Real Madrid

L’Arsenal fa sul serio per arrivare a Tielemans in vista dell’estate. L’idea dei Gunners è quella di bruciare la concorrenza, soprattutto quella del Real Madrid.

Gli inglesi stanno pensando ad un’offerta da 45 milioni per convincere il Leicester a lasciar partire il belga. L’unico dubbio è la Champions League, siccome Tielemans lascerebbe le Foxes per giocare la competizione più importante. L’ipotesi Real non è tramontata. Lo scrive il Sun.