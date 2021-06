Arsenal, trattativa per Ruben Neves: servono 40 milioni di euro

L’Arsenal punta tutto su Ruben Neves per rinforzare il centrocampo: il portoghese classe ’97 è valutato 40 milioni di euro dal Wolverhampton

Ruben Neves potrebbe lasciare il Wolverhampton durante la sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista portoghese classe ’97 è un obiettivo concreto dell’Arsenal per la prossima stagione.

Come riportato dal Times, i Wolves non faranno sconti. Ruben Neves non se ne andrà per meno di 40 milioni di euro.