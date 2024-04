Arteta, conferenza Bayern-Arsenal: «Il nostro obiettivo è chiaro»

Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa della sfida di Champions contro il Bayern Monaco

PARTITA – «Domani voglio vedere una performance che ci porti in semifinale. La preparazione è stata fatta per raggiungere quest’obiettivo. Ce lo siamo guadagnato in 10 mesi e in tutto quello che abbiamo fatto la scorsa stagione».

GIOCATORI – «La maggior parte dei nostri giocatori non ha vissuto notti come questa. Sono super motivati, preparati e sicuri. Vogliamo riuscirci».

ZINCHENKO – «Vogliamo bene ad Oleks, ci ha dato così tanto. È un giocatore con qualità speciali e un carattere incredibile, che gli permette di essere se stesso nelle partite».