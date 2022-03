Arteta: «Liverpool fortissimo. Pressioni per il quarto posto? Siamo l’Arsenal, è normale»

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Liverpool. Ecco le sue parole:

ARSENAL SQUADRA PIU’ IN FORMA – «No, ci sono squadre migliori, è quello che dice la classifica. Pressione per il quarto posto? È normale quando giochi per questi club. Se l’obiettivo è il quarto posto non deve esserci pressione, ma deve essere una motivazione».

SITUAZIONE CHELSEA – «Mi spiace molto per le persone che fanno parte del club, ma non posso giudicare da esterno quello che sta succedendo».