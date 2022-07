Arthur Valencia, Gattuso spinge per il brasiliano contatti in corso

Arthur Valencia, Gattuso insiste: nuovi colloqui per l’acquisto del brasiliano in uscita dalla Juventus. Le ultime

Il Valencia sembra fare sul serio per l’acquisto di Arthur.

E’ quanto riporta il collega Fabrizio Romano via Twitter. Gattuso, infatti, insiste per avere a sua disposizione l’attuale giocatore della Juve in prestito (con un aiuto dei bianconeri per pagare gran parte dello stipendio). Contatti in corso tra le due parti.