Le parole di Kwadwo Asamoah, esterno dell’Inter, a pochi minuti dall’inizio del match contro il Sassuolo di De Zerbi

A pochi minuti dall’esordio in campionato contro il Sassuolo, Kwadwo Asamoah, esterno dell’Inter arrivato dalla Juventus, ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri: «Quest’oggi giocherà alto a sinistra a centrocampo. Qui mi trovo bene, mi hanno accolti tutti alla grande. Mi sono sentito subito a casa, è come se fossi in una famiglia. Ciò mi ha permesso di integrarmi subito. Dobbiamo vincere? Dipende tutto da noi. La prima partita è sempre complicata, soprattutto contro una squadra con la qualità del Sassuolo. Quest’anno però abbiamo obiettivi importanti e vogliamo cominciare con voglia e cattiveria».