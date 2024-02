Ascoli, UFFICIALE la risoluzione consensuale con Bucchi

L’Ascoli ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Cristian Bucchi. I dettagli

L’Ascoli, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la fine del rapporto contrattuale con Cristian Bucchi. La società bianconera ha infatti trovato un accordo per la risoluzione consensuale con l’allenatore. La squadra marchigiana è attualmente al quartultimo posto in classifica in Serie B.

PAROLE – «L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione consensuale dei contratti con l’allenatore Cristian Bucchi, il suo collaboratore tecnico Flavio Giampieretti e il preparatore atletico Iuri Bartoli».