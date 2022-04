Milan Asensio, ora un dettaglio può fare la differenza

Asensio Milan, può cambiare tutto: ecco l’annuncio ufficiale che influenza il futuro dello spagnolo

Marco Asensio tramite social ha ufficializzato la sua decisione di lasciare l’agente Horacio Gaggioli propizia al passaggio alla scuderia di Jorge Mendes.

«Sei stato una parte fondamentale affinché io abbia potuto realizzare il mio sogno e non dimenticherò mai tutto ciò che hai fatto per me. Apprezzo la tua comprensione e il tuo supporto in questo nuovo passo che ho fatto. Tu fai parte della mia famiglia e quello non cambierà. Grazie mille per esserti unito a me in questo percorso, amico mio», ha scritto lo spagnolo ringraziando quello che ormai è il suo ex procuratore.

Scenario che potrebbe favorire il Milan nella corsa all’esterno spagnolo. Mendes è in ottimi rapporti con il club rossonero visto le situazioni Leao e Renato Sanches.