Asl Napoli: «Trasferta a Torino? Impossibile dire qualcosa»

D’Amore, direttore dell’Asl 2 di Napoli, ha parlato della situazione in casa azzurra verso la Juventus

Antonio D’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2, ha parlato a Fanpage.it della situazione Covid in casa azzurra. Le sue parole verso Juventus-Napoli.

COVID NAPOLI – «Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Fabian Ruiz è in Spagna, Insigne è residente nella zona della Asl Napoli 1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. È una situazione sicuramente da monitorare».