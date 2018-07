Faustino Asprilia in un post su Twitter ha accusato l’arbitro di Colombia-Inghilterra di aver favorito palesemente gli inglesi

Faustino Asprilia è stato uno delle colonne della nazionale colombiana con 20 gol in 58 presenze. L’ex attaccante del Parma come tutti i suoi connazionali sta seguendo la partita contro l’Inghilterra che deciderà chi affronterà la Svezia nei quarti di finale. Asprilla da grande tifoso dei Los Cafeteros ha voluto esprime tutto il suo disappunto per la direzione di gara dell’arbitro statunitense Mark Geiger e tramite un post su Twitter ha sentenziato: «Molto difficile vincere con un arbitro che gioca per la regina d’Inghilterra». Qualche minuto dopo per sua fortuna Yerry Mina ha pareggiato per la Colombia.