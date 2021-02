Assemblea di Lega Serie A saltata: assenti nove società

L’Assemblea di Lega Serie A, in programma oggi, salta ufficialmente per l’assenza di nove società: in ballo la questione relativa ai diritti tv

Non si è costituita l’Assemblea di Lega Serie A prevista per oggi per discutere anche della questione relativa ai diritti tv. Come riportato da Calcio e Finanza, sono nove i club che non si sono presentati: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino.