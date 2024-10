Aston Villa-Bologna: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

A Villa Park, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra Aston Villa-Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Aston Villa-Bologna, valevole per la 3ª giornata del girone di Champions League 2024/2025.

PRIMO TEMPO

Il Bologna si rende subito pericoloso con una buona occasione per Dallinga: bellissimo filtrante di Ndoye che trova il compagno in profondità, palla per il compagno che prova il diagonale, murato dal Dibu Martinez. L’Aston Villa dopo lo spavento però alza l’intensità: in pochi minuti sia Duran che McGinn chiamano Skorupski all’intervento a respingere, mentre Bayley da pochi passi non arriva su un pallone che era solo da appoggiare in porta. Il Bologna ha poi un’altra chance, sempre con Tallinga, ma senza trovare la porta

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; Bailey, McGinn, Rogers; Duran.

A disposizione: Olsen, Cash, Mings, Barkley, Buendia, Watkins, Digne, Philogene, Nedeljkovic, Bogarde, Ramsey, Kamara.

Allenatore: Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Fabbian; Orsolini, Urbanski, Ndoye; Dallinga.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Moro, Castro, Iling Junior, Casale, Corazza, Pobega, Odgaard, Miranda.

Allenatore: Italiano.