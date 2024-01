Atalanta, oggi si ritorna a Zingonia. Il programma d’allenamento

L’Atalanta è pronta a ritornare a lavorare per preparare al meglio la gara casalinga contro l’Udinese. Ecco il programma a Zingonia

Batterie ricaricate e tanta voglia di fare bene. L’Atalanta è pronta a ritornare a lavoro in quel di Zingonia per preparare al meglio la gara contro l’Udinese: fondamentale per consolidare il quinto posto e fare un passo importante verso la zona Champions League.

Oggi il programma a Zingonia prevede una seduta al pomeriggio, con l’obiettivo di valutare i possibili rientri: su tutti quello di Rafael Toloi (fermato da una piccola influenza che lo ha fatto saltare la gara con il Frosinone). Si attendono aggiornamenti.