Atalanta, asse di mercato con la Roma: anche Veretout nel mirino

Calciomercato Atalanta: nel summit con la Roma, i due club avrebbero discusso di vari calciatori. Tra questi si è parlato anche di Veretout

Asse di calciomercato caldo quello tra Atalanta e Roma, con il summit andato in scena in ieri che ha visto vari calciatori essere richiesti da una parte e dell’altra. Detto del possibile scambio tra Miranchuk e Carles Perez, secondo il Il Tempo sarebbe balzato fuori anche il nome di Jordan Veretout sempre in uscita dai giallorossi.

Mourinho vorrebbe a Trigoria Mario Pasalic e così potrebbe aprirsi anche una trattativa per lo scambio tra il croato e il centrocampista francese.