Dal Colonia agli Ottavi a Ilicic fino alla notte di Dublino: il bilancio dell’Atalanta contro le squadre tedesche in Europa

Il bilancio dell’Atalanta contro le squadre tedesche dal 1990/1991 ad oggi: molte soddisfazioni e tante pagine di storia nerazzurre

L’Atalanta domani affronterà lo Stoccarda per fare un passo molto importante in classifica e strappare un posto almeno per i Play Off di Champions League. Testa, consapevolezza dei propri mezzi, molti recuperi a Zingonia, ma anche un bilancio contro le squadre abbastanza positivo analizzando le principali competizioni UEFA.

Si parte dagli Ottavi di Coppa UEFA nel 1990/1991 contro il Colonia con un pareggio e una vittoria (1-1 all’andata e 1-0 a Bergamo); poi la storica doppia sfida con il Borussia Dortmund con il delirio totale nerazzurro causato da Josip Ilicic nonostante l’eliminazione ai Sedicesimi tra il 3-2 in Germania e l’1-1 al Mapei Stadium; il primo confronto con il Leverkusen nel 2022 prima del 22 maggio, ma comunque portato a casa dai nerazzurri con un 3-2 all’andata e lo 0-1 al ritorno con la volata di Boga; l’avventura di quell’Europa League conclusa ai Quarti di Finale con il Lipsia che blocca i nerazzurri all’andata per poi vincere a Bergamo; ultima nota, la più importante, la notte magica di Dublino.

Il bilancio totale dell’Atalanta contro le squadre tedesche vedono i nerazzurri con il seguente risultato: 4 vittorie; 3 pareggi; 2 sconfitte; 13 goal fatti, 10 reti subite. Aspettando la serata di domani contro lo Stoccarda.