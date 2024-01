Tutti i numeri e le statistiche sull’Atalanta dopo la vittoria per 5-0 contro il Frosinone in Serie A. I dettagli

Atalanta-Frosinone non solo colpisce nel risultato, ma anche nella velocità con la quale i nerazzurri hanno fatto la differenza. Nel 5-0 finale, infatti, spicca il primo quarto d’ora con 3 reti una dietro l’altra dall’ottavo al minuto 14. Un approccio che ha incanalato la partita nel modo più semplice che ci potesse essere per i padroni di casa. I 3 punti consentono a Gasperini di avvicinare la zona Champions a un solo punto di distanza. E gli valgono i consensi unanimi di due quotidiani sportivi.

GASPERINI voto 7 – «Squadra matura che spinge a tutta e poi gestisce senza rischiare quasi nulla»: questo è il giudizio de La Gazzetta dello Sport. Tuttosport offre questa lettura “storica”: «Il 15 gennaio le sue squadre rendono sempre al massimo. Nel 2023 ne fece 8 alla Salernitana, ieri 5 al Frosinone».

I due giornali sono concordi anche nell’assegnare la palma del migliore in campo a chi a centrocampo ha occupato la fascia destra.

HOLM – La Gazzetta dello Sport lo premia con il 7,5: «Holm squarcia il match procurandosi di forza il rigore. Gol meritato nel finale. Alla terza di fila, è in decollo». Tuttosport va oltre e lo innalza fino all’8 in pagella: «Sgasa sulla destra, si procura un rigore, si inserisce con costanza, firma il primo – meritato – gol nerazzurro. Dà manforte anche in difesa».

Ovviamente, l’ampiezza del risultato fa sì che non ci siano insufficienti, anzi, i voti forse potrebbero essere anche essere più alti se non fossero abbassati un po’ dalla consistenza davvero tenue dell’avversario. In questo quadro colpisce che la prestazione più normale, troppo normale, sia quella dell’attaccante che non è riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori di una goleada, meritandosi comunque la sufficienza senza accrescitivi di sorta.

SCAMACCA – «Sacrifica i fini personali a favore dei compagni»: il quotidiano torinese in fondo ne riconosce l’altruismo. Gazzetta, invece, presenta un’altra interpretazione: «Ci sta un po’ di ruggine dopo il lungo stop, ma ci prova di testa ed entra nel terzo gol».