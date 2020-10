Atalanta, Gasperini: «Partita sempre in nostro controllo»

Gian Piero Gasperini ha parlato dopo Crotone-Atalanta

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Crotone.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una partita costantemente in attacco e non abbiamo subito particolari situazioni. Gara sempre in nostro controllo. C’è un po’ di rammarico per non averla chiusa».

INFORTUNI – «Domani valuteremo gli infortuni. Anche Toloi ha preso una forte contusione al ginocchio».

MURIEL E ILICIC – «Molto bene Muriel nel primo tempo. Ha fatto due gol e ha avuto una serie di occasioni importanti. Ilicic oggi era in difficoltà, non è stato il calciatore che pensavo potesse essermi utile».