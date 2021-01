Atalanta, il Papu incontra Percassi per la cessione: i dettagli

Il Papu Gomez è sempre più destinato a lasciare l’Atalanta. Questa settimana si terrà un incontro decisivo per la sua cessione

Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, questa settimana si terrà un incontro decisivo per il futuro del Papu Gomez. Alla riunione parteciperanno il presidente Percassi, il tecnico Gian Piero Gasperini e il giocatore rappresentato dall’agente Giuseppe Riso.

Nell’incontro verrà stabilito la linea da seguire da qui in avanti e la cifra necessaria per l’acquisto del giocatore in caso di cessione da parte dell’Atalanta.