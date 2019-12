Atalanta, Ilicic: «2020? Lo vogliamo come il 2019, dobbiamo risalire»

Atalanta, Ilicic commenta la vittoria col Milan: «Chiuso bene il 2019, ora ripartiamo nel 2020. Dobbiamo recuperare dei punti»

Il protagonista della vittoria contro il Milan, Josip Ilicic, ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del giocatore dell’Atalanta:

«Abbiamo chiuso bene il 2019, dobbiamo partire forte nel 2020 perché dobbiamo recuperare dei punti, siamo un po’ dietro in classifica. Il gol? Mi metto sempre a disposizione della squadra, oggi abbiamo segnato tutti in maniera bellissima. Esultanza? Tutto spontaneo, non ce l’ho con nessuno».