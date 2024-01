Atalanta, tutti di nuovo in gruppo (tranne uno). La situazione a Zingonia

Ecco la situazione attuale dopo l’ultimo allenamento a Zingonia dell’Atalanta tra infortuni, rientri in gruppo e molto altro

Allenamento mattutino oggi per l’Atalanta, e per quanto concerne la situazione degli infortuni ci sono un sacco di novità: con Gian Piero Gasperini assai ottimista nel riavere tutto il gruppo a disposizione.

Stamattina c’è stata una seduta incentrata sulla forza, in palestra e in campo. A chiudere, esercitazioni tecniche in campo. Ritornato in gruppo Kolasinac, mentre solo Hans Hateboer ha svolto lavoro differenziato.