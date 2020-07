Infortunio Palomino: il difensore dell’Atalanta ha chiesto il cambio contro il Parma per un problema all’adduttore

Brutte notizie per l’Atalanta in vista dell’ultima giornata di campionato contro l’Inter e della Champions League contro il PSG. José Luis Palomino ha dovuto abbandonare il campo contro il Parma, al 36′ del primo tempo, per infortunio.

Problema all’adduttore per il difensore argentino, che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico nerazzurro.