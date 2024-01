L’incredibile all’insegna della propria tradizione: che sia piccola o grande squadre, al Comunale di Bergamo tutti escono con le ossa rotte (pure coloro che si ritengono imbattibili). Il 18 gennaio 2009 si è assistito ad uno dei match più ricordati, quando la più forte del campionato cadde sotto la pioggia bergamasca: non solo quella battente che costrinse tanti tifosi sugli spalti a creare la loro “copertura” con gli ombrelli, ma anche quella guidata da Gigi Delneri.

Stagione 2008/2009, l’Atalanta guidata da Luigi Del Neri affronta l’Inter per la diciannovesima giornata di campionato in un bilancio che vide i nerazzurri bergamaschi arrivare con solo 5 punti persi tra le mura amiche. Nel primo tempo non c’è partita e la Dea passa in vantaggio: punizione di Manfredini dalla trequarti, Doni di testa mette in mezzo per Floccari che controlla, si gira e di sinistro infila J.Cesar.

Al 28′ i nerazzurri raddoppiano con una punizione di Doni deviata in barriera da Ibrahimovic (con la mano). Neanche il tempo di far capire a Mourinho cosa stia succedendo che arriva puntualmente il terzo gol: traversone da sinistra di Valdes e colpo di testa vincente del capitano. Atalanta 3, Inter 0.

Nel secondo tempo i bergamaschi sono superiori su tutta la linea, sfiorando il poker prima con Guarente e poi con De Ascentis. La partita finisce per 3-1 (Zlatan siglerà il goal della bandiera verso la fine), ma basta già questo per entrare nei libri di storia, con i nerazzurri salgono a quota 27 punti in classifica: non lontani dalla zona Europa.