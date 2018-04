Gomez allenatore in campo: chiama il cambio… per gli avversari – VIDEO

Simpatico siparietto avvenuto sabato sera durante Atalanta-Inter: il Papu Gomez chiede il cambio per Miranda, con Spalletti che quasi lo sostituisce

Atalanta-Inter non è stata sicuramente una partita spettacolare. Le due squadre non sono riuscite a prevalere l’una sull’altra e si sono dunque dovute accontentare del pareggio. Tuttavia in un match così poco movimentato ci ha pensato il solito Papu Gomez a dare la svolta alla gara. Questa volta non con i suoi dribbling o con i suoi strappi in velocità, ma con un simpatico scherzo.

Al 75′ infatti, Joao Miranda , difensore dell’Inter rimane vittima di uno scontro molto duro contro un avversario. Viene fatto entrare in campo lo staff tecnico dei nerazzurri, ed è qui che Gomez si prende il proscenio. Il numero 10 della Dea si gira verso la panchina ospite e fa il classico gesto del cambio con le mani. Spalletti sta per mandare a scaldarsi Ranocchia, quando si accorge del sorriso ironico dell’avversario. Il solito Gomez dunque, che ha trovato un simpatico modo per ravvivare una sfida altrimenti poco avvincente.