Atalanta, addio Joma? Comunque vada, lo sponsor tecnico entra nella storia nerazzurro per questo record - Calcio News 24

L’Atalanta cambia sponsor tecnico? Comunque vada, la Joma è il secondo sponsor tecnico più longevo nella storia nerazzurra. Ecco i numeri

Al di là del discorso calciomercato, nelle ultime ore sta circolando la voce di un possibile cambio di sponsor tecnico in casa Atalanta (da Joma a New Balance). Aspettando quelle che saranno le prossime novità, la Joma stessa può vantare, nonostante alti e bassi, di entrare nella storia nerazzurra, e non solo per le sue casacche entrate nella storia (Dublino su tutti).

La Joma è il secondo sponsor tecnico più longevo dal 1976 ad oggi accompagnando l’Atalanta per 8 stagioni: sopra di lei soltanto l’Asics che con la Dea il matrimonio era durato 13 anni, mentre con l’annata attuale ha superato un brand storico come l’Errea (7 anni dal 2007 al 2014).