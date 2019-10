Atalanta Lecce: Gomez trascina i nerazzurri

Il Papu Gomez ha disputato una partita meravigliosa in Atalanta Lecce. Si tratta del fulcro della manovra nerazzurra

Come spesso accade, contro il Lecce, il Papu Gomez è stato il fulcro del gioco dell’Atalanta. Oltre al gol, l’argentino ha effettuato l’enorme cifra di 7 passaggi chiave e 9 conclusioni verso la porta.

E’ stato inoltre il terzo giocatore per passaggi totali, ben 68. In questo inizio di stagione, spesso in avvio di azione l’argentino si abbassa davanti alla difesa, diventando momentaneamente il centrocampista centrale dell’Atalanta. Si vede chiaramente nella slide sopra.