Atalanta, Lookman è in crisi? No, ma serve ritrovare qualità nei match (al di là dei goal)

In casa Atalanta sta venendo a mancare Ademola Lookman, ma parlare di crisi è esagerato per quanto serva un riscatto

«Lookman ha dato un grande contributo per tenere in alto la squadra: non cambia il giudizio dopo una partita». Le parole di Gasperini rappresentano la situazione attuale di colui che è stato il trascinatore realizzativo dell’Atalanta: volto di una Dea che volava in alto per poi incappare in un tunnel dove i nerazzurri hanno segnato un solo goal nelle ultime 4 partite (zero se non si considera il goffo errore del portiere del Lecce).

Ademola in 7 presenze ha siglato soltanto un assist (Lazio) e un goal (Sampdoria), poi un digiuno abbastanza influenzato dal calo mentale della squadra, ma cosa è andato veramente storto? Andiamo per gradi.

Con il Lecce sigla un goal annullato unito ad una prestazione altalenante, a San Siro male come tutta l’Atalanta, nello 0-0 con l’Udinese mostra qualche lampo qualitativo poco prima di essere tolto, mentre a Napoli è stato messo gli ultimi due minuti incomprensibilmente tra un riadattamento sbagliato di Hojlund da seconda punta e una squadra che in attacco aveva bisogno di certezze.

Giusto parlare di crisi? Soffermandosi soltanto ai dati sarebbe troppo facile emettere sentenza così brutale, il neo invece è sotto il profilo della qualità: la cosiddetta impronta alla partita, ciò che è veramente mancato a Lookman. Nelle prime 7 giornate avrà anche siglato solo una rete e due assist, ma il numero 11 faceva enormemente la differenza in attacco.

Un realizzatore sì, in primis però un giocatore che, se presente fisicamente e mentalmente (a patto di essere messo nelle migliori condizioni sia tecniche che tattiche) fa segnare gli altri. I periodi “no” ci stanno, e Ademola ha tutte le carte in regola per uscirne senza problemi: a cominciare da Atalanta-Empoli.